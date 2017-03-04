SBL》璞園啟動季後賽模式 射翻富邦扳平首輪
2017/03/04 19:06
〔記者卓佳萍／彰化報導〕昔日王者璞園儘管戰績排名不敵富邦，但橘軍今天在季後賽首輪開啟季後賽模式，全隊3人得分破20分，終場以109：93力克對手，在首輪系列賽扳平1：1，雙方確定要拚到下週二。
璞園混血射手簡浩復活，今天外線5投3中，兩分球六投俱中，全場貢獻21分，後衛彭俊諺也繳出本季最佳的24分，搭配在地人林金榜也有18分進帳，璞園全場壓著富邦打，最多領先到19分。
富邦進攻端全看林書緯表現，他挹注季後賽最佳的36分，但隊友手感不佳，加上球隊罰球命中率低迷，種種原因導致輸球，洋將歐布萊恩僅12分、10籃板。
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