日本LPGA》大金蘭花盃第3回合 蔡佩穎並列18、川岸史果領先2桿

蔡佩穎。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕日本LPGA巡迴賽大金蘭花盃女子高球賽，第3回合今天順利打完，日本選手川岸史果打出68桿，以總計207桿單獨領先，明天將向生涯首勝邁進。

台灣選手蔡佩穎今天以3個博蒂、1個柏忌的70桿，總計217桿並列18名。今天開賽之後她連抓兩鳥，打得還算順手。姚宣榆花了71桿，目前總計219桿並列28名。劉依貞繳出74桿，以221桿並列43名。

領先者川岸史果今天出發時與大城咲希並列領先，這回合前8洞她就抓下4個博蒂，都是3呎以內的推桿進洞，後9洞維持平盤，68桿完賽，以兩桿之差領先大城咲希和南韓安宣柱。李寶美則以210桿暫居第4，明天也有機會搶冠軍。

川岸史果家學淵源，父親川岸良兼曾在日本男子巡迴賽拿過6勝。她表示，這回合第1洞開球時滿緊張的，看到球落在球道中央，緊張感頓時減少了。她對今天的表現打90分，扣了10分是因為第15洞吞了唯一的柏忌。