HBL》一哥94猛！高國豪奪24分 率松山連3年爭冠

松山一哥高國豪（記者劉信德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕網友最看好奪冠的「綠色神盾」松山高中，靠著一哥高國豪的強勢表現，以83：56力退高苑工商，連3年取得冠軍戰門票，明日將與強敵南山高中爭奪王座。

高苑開賽還能與松山你來我往，卻始終都拿高國豪沒輒，讓他在上半場就攻下19分，助松山半場取得47：31的領先。

易籃後，高苑仍無法有所起色，也讓松山能夠提早宣告勝利到手，準備在明日晚間6點開站的冠軍戰找南山報仇。

今日戴上頭帶的高國豪，全場出手17次命中8球，包括2顆三分球，攻下24分、14籃板與4助攻，證明有他在，松山一定有機會邁向贏球；同樣帶著頭帶的陳宏哲砍進2顆三分球，攻下13分。

至於落敗的高苑，換新造型的主控田浩攻下19分，洪楷傑10分、11籃板，可惜團隊命中率不如松山，罰球更是離譜的15投4中，明日將與能仁家商在季軍戰登場。

高苑主將田浩（記者劉信德攝）