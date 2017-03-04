經典賽直擊》熱身賽19支0 韓重砲崔炯宇終於敲安
2017/03/04 20:12
［特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕南韓重砲手崔炯宇，去年球季打擊率3成76、31轟、144打點，拿下韓職三冠王，不過今年參加經典賽的他，集訓期間熱身賽打擊狀況極不理想，今天對警察廳的比賽，崔炯宇單場4支2，才中止熱身賽19支0的無安打乾旱期。
今天崔炯宇擔任先發左外野手、扛第5棒，由於熱身賽打擊狀況實在太糟，原本總教練金寅植已在思考，是不是該把崔炯宇擺在板凳上，還好他夠爭氣。這一場崔炯宇前兩打數無安打，4局上擊出1打點一壘安打，5局上再敲一壘安打，目前比賽打完6局，南韓以11:0遙遙領先。
崔炯宇閃躲近身球。（記者羅志朋攝）
崔炯宇。（特派記者羅志朋攝）
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