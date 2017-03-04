高爾夫》HSBC女子錦標賽第3回合 魏聖美領先、龔怡萍列49

魏聖美暫列第一。（歐新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕正在新加坡舉行的HSBC女子錦標賽，今天完成第3回合，美國好手魏聖美繳出67桿佳績，以總計202桿搶回領先，龔怡萍回復水準以69桿完賽，小升至並列49名。

魏聖美這回合開賽就連抓兩個博蒂，8洞打完進帳4桿，搶回領先位置。比賽打到中午遇上午後的雷雨，被迫暫停2個多小時，復賽之後魏聖美維持穩定，後9洞2鳥1柏忌，67桿完賽，總計202桿，以兩桿之差領先球后高寶璟、南韓朴城炫和泰國艾莉雅。

高寶璟今天也很有殺氣，前10洞賺進6個博蒂、1個柏忌，最後繳出67桿，明天最後決戰也是魏聖美最大勁敵。

龔怡萍今天從後9洞開球，抓下4隻小鳥，只有1個柏忌，打出最近兩場比賽第1次的6字頭成績。