經典賽》阪神扮國家隊殺手 熱身賽3：0完封澳洲

貝里斯福特。（資料照，美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕經典賽開打在即，B組熱身賽地主日本隊今天沒比賽，倒是前一日4：2擊敗日本隊的阪神虎，今晚再出戰澳洲隊，6名投手都沒讓澳洲得分，阪神3：0完封勝，連2天對國家代表隊摘回勝果。

受限於阪神投手投球，澳洲隊只敲出零星5支安打，僅第3棒休斯在首局從能見篤史手中敲出長打，4上面對阪神第2任投手青柳晃洋，貝里斯福特雖擊出安打上壘，休斯在2好球後擊出雙殺，7、8局也無法串聯攻勢，全隊更苦吞13K。

能見篤史曾在2013年經典賽代表日本主投台灣一戰，今天熱身賽3局飆6K，只被澳洲敲出1支安打，阪神最後由藤川球兒關門，他繳出三上三下救援成功。阪神攻勢集中在2、3、4局，每一局都攻回1分，此役髙山俊、鳥谷敬、大山悠輔都有2支安打，剛好都有一支長打演出。

能見篤史在2013年經典賽曾對台灣先發。（資料照，記者林正堃攝）