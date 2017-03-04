經典賽直擊》吳昇桓飆速149公里 南韓狂電警察廳
2017/03/04 21:44
吳昇桓。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天南韓對警察廳公辦熱身賽，南韓打線大爆發，全場敲出14支安打，最終就以11:1贏球；昨警察廳與台灣隊4:4握手言和，明天兩隊將再度遭遇。
梁玹種投4局用了49球，其中35顆好球，被敲出2支零星安打，飆5K、1保送，無失分，最快球速145公里，雖然總教練金寅植還沒明確公布對台先發人選，不過投完這一場先發，休4天後，梁玹種可望在9日台韓戰先發登板。
梁玹種退場後，禹奎珉、林昌勇、吳昇桓、林昶暋、李賢承依序登板各投1局，僅林昌勇掉1分；值得一提的是，自國家隊集訓以來，林昌勇和吳昇桓首度在熱身賽登板投球，吳昇桓最快球速149公里。
南韓打線全場狂敲14安，其中許敬民4安，金泰均3安，崔炯宇敲兩安，終結個人熱身賽19支0乾旱期，金寅植認為，崔炯宇敲出安打，相信他是可以扛中心棒次，他打出去的飛球很有力量。
南韓先發投手梁玹種。（特派記者羅志朋攝）
崔炯宇。（特派記者羅志朋攝）
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