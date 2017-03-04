NBA》超衰！才簽約7天 老牌後衛又報銷

傑克再度受傷。（法新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕上週才跟鵜鶘簽下10天短約的老牌控衛傑克（Jarrett Jack），今天被球團宣佈舊傷復發，因半月板再度撕裂，球季報銷。

傑克加盟鵜鶘後只出賽2場，前天對活塞出賽後身體再感不適，球團評估他的傷勢要4-6週才會復元，未來可能將被釋出。

在得知球季報銷後，傑克在推特上難掩失望，他寫到：「很想說沮喪，但這個字現在甚至無法形容我的心情。」

傑克在聯盟打滾12年，生涯平均11分、4.5助攻，但他在去年就因半月板撕裂被籃網釋出，這次舊傷復發讓他的復出之路更加艱辛。