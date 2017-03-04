SBL》效力新東家李恩雙二十演出 台啤率先聽牌

李恩拿下雙20幫助台啤取勝。（記者廖耀東攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕台啤今天登錄新洋將李恩，首次參與季後賽的他繳出「雙二十」的20分、20籃板表現，助隊以89：80力退金酒，台啤在系列賽取得2：0聽牌優勢。

台啤上半場取得21分大幅超前，但金酒壓迫對手，使台啤不斷發生失誤，第三節回敬一波20：6攻勢，演出大逆襲。

末節雙方陷入拉鋸，金酒最後兩分鐘進攻當機，台啤祭出10：2反撲，依靠洋將李恩鞏固禁區，加上本土球員蔣淯安、朱億宗等人跳出來得分，最終守住勝果。