經典賽》美多大戰最夯 滿場擠爆馬林魚球場
2017/03/04 22:46
馬林魚球場。（取自馬林魚官網）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽即將在下周二開打，根據官方指出，C組3月11日於馬林魚球場美國與多明尼加一戰，約37000張門票已銷售一空，此結果官方並不感意外。
馬林魚球場將進行6場C組預賽，首先登場的是3月10日加拿大與多明尼加的賽事，也因球場地緣關係，吸引許多拉丁美洲居民前往觀賽，多明尼加球迷更是佔大多數，而多國球星馬查多（Manny Machado）的家人便定居在此。
對於兩大奪冠熱門隊伍，大聯盟通信副總裁布朗德（John Blundell）興奮地說：「這樣的結果讓我們興致高昂，更期待當天賽事的到來，也希望其他場次的門票能大賣。」
會選擇在馬林魚球場舉辦首輪賽事，布朗德表示這是經過一連串考量，天氣因素是主導比賽的關鍵，最終才選在地屬亞熱帶，且氣候穩定的佛羅里達，相較於目前春訓觀眾門可羅雀的景象，屆時滿場球迷也讓馬林魚球團為之瘋狂。
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