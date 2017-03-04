MLB》看達比修投球獲靈感 小史改良姿勢有成（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕國民「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）今首度於熱身賽登板，先發對紅雀主投2局送出3K無失分，透露對改良的「精簡版」投球動作感到滿意。

小史在季後苦思調整，省略過往投球前的揮臂習慣，使投球動作更為精簡，有助維持出手穩定性。今登板完全採用新的投球姿勢，僅花23球投完2局，其中16顆好球，被敲1安無失分，送出3K沒有保送。

「我並非想重新改造自己，只是試著把事情簡單化，讓我可以重複投球機制。」小史說，透露自己是看阿里耶塔（Jake Arrieta）、卡拉斯科（Carlos Carrasco）及達比修有投球獲得靈感，發現揮臂動作對自己毫無益處，只會讓投球機制更難維持。

小史今登板驗收成果。（USA Today Sports）

小史實際嘗試後確認，省略揮臂後仍能維持相同出手姿勢，球速也未受影響，因此決定採用。春訓時找上曾指導達比修有、現任國民投手教練梅達斯（Mike Maddux）也獲得支持。「如果你能夠保持、重複投球姿勢，理論上手肘負擔應該會比較小。」小史補充。

總教練貝克（Dusty Baker）對此表示樂見其成，只要投手教練同意，自己就沒意見，「他投得很順手、能取得好球數，看起來球速也沒變，而且改掉揮臂之後，進壘點好像更棒了。」 貝克說。

由於隊上王牌薛哲（Max Scherzer）目前飽受手指傷勢所苦，調整狀況不如預期，總教練貝克曾在賽前表示，球隊要贏球必須相當倚重小史的健康，只要小史不受傷，絕對有賽揚實力，球隊毫無疑問非常需要小史。

小史嘗試修正投球姿勢。（資料照，USA Today Sports）