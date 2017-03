MLB》看達比修投球獲靈感 小史改良姿勢有成（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕國民「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)今首度於熱身賽登板,先發對紅雀主投2局送出3K無失分,透露對改良的「精簡版」投球動作感到滿意。

小史在季後苦思調整,省略過往投球前的揮臂習慣,使投球動作更為精簡,有助維持出手穩定性。今登板完全採用新的投球姿勢,僅花23球投完2局,其中16顆好球,被敲1安無失分,送出3K沒有保送。

「我並非想重新改造自己,只是試著把事情簡單化,讓我可以重複投球機制。」小史說,透露自己是看阿里耶塔(Jake Arrieta)、卡拉斯科(Carlos Carrasco)及達比修有投球獲得靈感,發現揮臂動作對自己毫無益處,只會讓投球機制更難維持。

小史今登板驗收成果。(USA Today Sports)

小史實際嘗試後確認,省略揮臂後仍能維持相同出手姿勢,球速也未受影響,因此決定採用。春訓時找上曾指導達比修有、現任國民投手教練梅達斯(Mike Maddux)也獲得支持。「如果你能夠保持、重複投球姿勢,理論上手肘負擔應該會比較小。」小史補充。

總教練貝克(Dusty Baker)對此表示樂見其成,只要投手教練同意,自己就沒意見,「他投得很順手、能取得好球數,看起來球速也沒變,而且改掉揮臂之後,進壘點好像更棒了。」 貝克說。

由於隊上王牌薛哲(Max Scherzer)目前飽受手指傷勢所苦,調整狀況不如預期,總教練貝克曾在賽前表示,球隊要贏球必須相當倚重小史的健康,只要小史不受傷,絕對有賽揚實力,球隊毫無疑問非常需要小史。

小史嘗試修正投球姿勢。(資料照,USA Today Sports)