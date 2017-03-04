經典賽》台灣隊大賽前集體動員球迷 「我們洛杉磯見」（影音）

台灣隊赴南韓備戰經典賽。（特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽下週引燃戰火，台灣隊明進行最後一場熱身賽，7日首戰將迎戰以色列，儘管這次組訓歷經波折，台灣隊球員在離台前透過媒體錄影，希望球迷能為台灣隊加油，他們也會打出最精采的一戰。

台灣隊此次經典賽從去年總教練遲遲才定案，組訓過程也不順利，練球更充滿波折，從台中一路移訓到澳洲、日本，最後才到比賽地點南韓，即使如此，台灣隊拍出影片號召球迷力量，希望大賽期間球迷可以繼續為他們加油，包括台灣隊長「大師兄」林智勝、胡金龍、陳冠宇、林晨樺、潘威倫、江少慶、林琨笙、林志祥、許基宏、羅國華、蔡明晉、陳鴻文、陳鏞基等人都在影片露臉。

胡金龍表示，台灣隊每一個人一定會拿出最好的精神全力拚勁，陳冠宇則說，台灣隊會拿出最好的實力去韓國繼續努力，首次打經典賽的林晨樺說，「不管我們前面徵召多不順利，希望台灣的球迷可以繼續為我們加油，我們可以贏的」，林智勝則用三個台灣「我愛你」表達情意，至於3屆經典賽熟面孔陳鏞基更以「我們洛杉磯見啊！」簡單表示拚戰決心。

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