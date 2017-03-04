MLB》控球不如以往犀利？ Z魔神：春訓第一場嘛（影音）
2017/03/04 23:16
〔體育中心／綜合報導〕從容調整的響尾蛇王牌「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）今首度先發，面對前東家道奇主投1.2局無失分，儘管好球率偏低有待調整，但葛蘭基一點也不擔心。
「第一次出來丟總會這樣嘛，鐵定會越投越好。」葛蘭基說，稀鬆平常表示，春訓初登板的內容都差不多、一切正常。葛蘭基今用33球僅17顆好球，挨1安無失分，三振保送各一。
由於適逢經典賽，本次春訓較過往多出一星期，響尾蛇決定放慢葛蘭基的訓練節奏，讓這位王牌先發從容調整。若葛蘭基接著維持投一休四的先發節奏，在四月開幕戰登板前尚有5場先發能夠調整。
「應該沒甚麼問題啦，如果按照計畫走，時間非常充足。」葛蘭基說，對於將再度擔綱開幕戰先發也顯得老神在在，表示自己毫無期待，因為差別就只是開賽前站在邊線旁聽球員介紹而已，「那種事沒什麼意義啦，春訓就已經這麼做啦。」葛蘭基幽默回應。
葛蘭基春訓首度登板。（美聯社）
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