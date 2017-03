MLB》控球不如以往犀利？ Z魔神：春訓第一場嘛（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕從容調整的響尾蛇王牌「Z魔神」葛蘭基(Zack Greinke)今首度先發,面對前東家道奇主投1.2局無失分,儘管好球率偏低有待調整,但葛蘭基一點也不擔心。

「第一次出來丟總會這樣嘛,鐵定會越投越好。」葛蘭基說,稀鬆平常表示,春訓初登板的內容都差不多、一切正常。葛蘭基今用33球僅17顆好球,挨1安無失分,三振保送各一。

由於適逢經典賽,本次春訓較過往多出一星期,響尾蛇決定放慢葛蘭基的訓練節奏,讓這位王牌先發從容調整。若葛蘭基接著維持投一休四的先發節奏,在四月開幕戰登板前尚有5場先發能夠調整。

「應該沒甚麼問題啦,如果按照計畫走,時間非常充足。」葛蘭基說,對於將再度擔綱開幕戰先發也顯得老神在在,表示自己毫無期待,因為差別就只是開賽前站在邊線旁聽球員介紹而已,「那種事沒什麼意義啦,春訓就已經這麼做啦。」葛蘭基幽默回應。

葛蘭基春訓首度登板。(美聯社)