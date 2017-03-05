王子維強壓諶龍 德國羽賽與周天成爭冠
2017/03/05 01:28
〔中央社〕台灣羽球好手王子維在德國羽賽爆冷扳倒中國大陸奧運金牌好手諶龍，接下來將與台灣羽球一哥周天成爭奪賽事冠軍。
世羽聯（BWF）黃金大獎賽等級（Grand Prix Gold），總獎金12萬美元（約新台幣372萬元）的德國公開賽（YONEX German Open 2017），當地時間2月28日起在德國的米爾海姆（Muelheim an der Ruhr）進行。
今天的4強賽，王子維以21比18、8比21、21比18扳倒生涯交手未曾贏過的中國大陸奧運金牌選手諶龍，闖進冠軍戰。
另外，周天成也以21比17、21比11擊敗日本選手上田拓馬（Takuma Ueda），同樣拿下冠軍戰門票。
接下來，王子維、周天成將在冠軍賽交手，讓這場冠軍戰呈現「台灣內戰」的難得盛況。
推薦新聞
-
杜拜網球錦標賽 莫瑞捧回2017年首冠2017/03/05 02:52
-
羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰2017/03/05 00:03
-
經典賽》台灣隊大賽前集體動員球迷 「我們洛杉磯見」（影音）2017/03/04 23:19
-
MLB》控球不如以往犀利？ Z魔神：春訓第一場嘛（影音）2017/03/04 23:16
-
高爾夫》HSBC女子錦標賽第3回合 魏聖美領先、龔怡萍列492017/03/04 20:35