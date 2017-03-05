王子維強壓諶龍 德國羽賽與周天成爭冠

〔中央社〕台灣羽球好手王子維在德國羽賽爆冷扳倒中國大陸奧運金牌好手諶龍，接下來將與台灣羽球一哥周天成爭奪賽事冠軍。

世羽聯（BWF）黃金大獎賽等級（Grand Prix Gold），總獎金12萬美元（約新台幣372萬元）的德國公開賽（YONEX German Open 2017），當地時間2月28日起在德國的米爾海姆（Muelheim an der Ruhr）進行。

今天的4強賽，王子維以21比18、8比21、21比18扳倒生涯交手未曾贏過的中國大陸奧運金牌選手諶龍，闖進冠軍戰。

另外，周天成也以21比17、21比11擊敗日本選手上田拓馬（Takuma Ueda），同樣拿下冠軍戰門票。

接下來，王子維、周天成將在冠軍賽交手，讓這場冠軍戰呈現「台灣內戰」的難得盛況。