MLB》老大炸裂！ 春訓首轟就是滿貫砲（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕小熊「老大」布萊恩（Kris Bryant）打響春訓第一砲，熱身賽累積11支1尚未開轟的他，今對道奇之戰終於釋放火力，熱身賽首轟就是一發石破天驚的滿貫全壘打。

老大前四戰累積9打數僅1安，打擊率剩1成11，此役前兩次站上打擊區仍無功而返，打擊率正式跌破一成。4局下小熊靠觸身球及安打於兩出局攻占滿壘，道奇菜鳥投手史都華（Brock Stewart）續丟保送，讓小熊取得3：2超前，道奇喊出暫停後，再度輪到老大登場。

老大首先選掉一顆壞球，接著揮棒落空、再擊成界外球，球數以2好1壞落後，但老大仍選擇積極進攻，逮中一顆偏高速球直接扛上左外野看台，清空壘包將領先拉開到7：2。老大打擊率回升至1成67，最終小熊以9：3贏球。

老大春訓首轟就是滿貫砲。（資料照，USA Today Sports）