MLB》老大炸裂！ 春訓首轟就是滿貫砲（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕小熊「老大」布萊恩(Kris Bryant)打響春訓第一砲,熱身賽累積11支1尚未開轟的他,今對道奇之戰終於釋放火力,熱身賽首轟就是一發石破天驚的滿貫全壘打。

老大前四戰累積9打數僅1安,打擊率剩1成11,此役前兩次站上打擊區仍無功而返,打擊率正式跌破一成。4局下小熊靠觸身球及安打於兩出局攻占滿壘,道奇菜鳥投手史都華(Brock Stewart)續丟保送,讓小熊取得3:2超前,道奇喊出暫停後,再度輪到老大登場。

老大首先選掉一顆壞球,接著揮棒落空、再擊成界外球,球數以2好1壞落後,但老大仍選擇積極進攻,逮中一顆偏高速球直接扛上左外野看台,清空壘包將領先拉開到7:2。老大打擊率回升至1成67,最終小熊以9:3贏球。

老大春訓首轟就是滿貫砲。(資料照,USA Today Sports)