經典賽》以色列對台先發 我方推測紅雀3A右投

以色列先發投手貝克。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽3月6日點燃戰火，台灣隊首戰將對上以色列，兩隊先發投手尚未確定，台灣隊有可能派出郭俊麟打頭陣，而以色列先發推測將由曾上過3A的貝克（Corey Baker）來主投。

台灣隊情蒐小組表示，以色列先發全為右投，對上台灣隊將會用車輪戰的方式，雖然投手球速不錯，但控球不是很好，而昨天熱身賽先發2局無失分的投手貝克，很有可能會對上台灣隊。

27歲的貝克2011年加盟紅雀，去年季中一度從2A升上3A，出賽29場其中26場先發，累積5勝11敗、防禦率5.68。