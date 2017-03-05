經典賽》以色列對台先發 我方推測紅雀3A右投
2017/03/05 07:59
以色列先發投手貝克。（資料照，特派記者羅志朋攝）
〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽3月6日點燃戰火，台灣隊首戰將對上以色列，兩隊先發投手尚未確定，台灣隊有可能派出郭俊麟打頭陣，而以色列先發推測將由曾上過3A的貝克（Corey Baker）來主投。
台灣隊情蒐小組表示，以色列先發全為右投，對上台灣隊將會用車輪戰的方式，雖然投手球速不錯，但控球不是很好，而昨天熱身賽先發2局無失分的投手貝克，很有可能會對上台灣隊。
27歲的貝克2011年加盟紅雀，去年季中一度從2A升上3A，出賽29場其中26場先發，累積5勝11敗、防禦率5.68。
相關新聞
- 經典賽》台灣隊大賽前集體動員球迷 「我們洛杉磯見」（影音）
- 經典賽》美多大戰最夯 滿場擠爆馬林魚球場
- 經典賽》阪神扮國家隊殺手 熱身賽3：0完封澳洲
- 經典賽直擊》吳昇桓飆速149公里 南韓狂電警察廳
- 經典賽直擊》評以色列 尚武教頭：打者普通、投手有亮點
推薦新聞
-
NBA》全明星賽越來越無趣 總裁席爾瓦考慮玩4分球2017/03/05 08:48
-
NBA》狂刷數據拿大三元？ 魏少：沒贏球也沒意義2017/03/05 07:59
-
經典賽》以色列對台先發 我方推測紅雀3A右投2017/03/05 07:59
-
經典賽》「守備一般打擊不強」台灣隊被唱衰2017/03/05 06:00
-
高尺巨蛋3面大螢幕 今年限定2017/03/05 06:00