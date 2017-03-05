NBA》狂刷數據拿大三元？ 魏少：沒贏球也沒意義
2017/03/05 07:59
魏斯布魯克。（資料照，法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕魏斯布魯克（Russell Westbrook）昨在與太陽一戰中，又飆出48分且差點拿下大三元，不過球隊仍以111：118輸球，賽後談起自己的表現，魏少表示，若球隊無法贏球，拿再多大三元也沒有意義。
「如果沒辦法贏球，拿再多大三元也沒有意義。」魏斯布魯克昨天繳出48分17籃板9助攻的準大三元成績，且也是他本季第13度單場拿超過40分，即便寫下亮眼數據，但未能幫助球隊贏球，魏少心裡還是有些遺憾。「例行賽已經接近尾聲了，我們必須為了季後賽而努力，所以我們必須贏球，並且在每場比賽中都打出高水準的表現。」
魏斯布魯克本季至今場均可攻下31.7分、10.1助攻和10.7籃板，仍維持場均大三元的成績，而目前雷霆戰績為35勝27敗，西部排名第7。
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