CBA》季後賽再度一輪遊 林志傑感嘆球員生涯快結束

林志傑。（資料照，記者王敏為攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力CBA浙江廣廈的台灣球員「野獸」林志傑，今年率領球隊挺進季後賽，可惜最終仍不敵對手，在首輪遭到淘汰，也讓他不禁感嘆自己已不再年輕，且籃球生涯快結束了。

林志傑妻子日前在微博上透露，「老公說好難過，真希望自己年輕幾歲就好，後面都沒幫到球隊，覺得也快結束自己的籃球生涯了」。

現年34歲的林志傑，過去在台灣效力於台啤，曾率隊拿下二連霸，他也曾是國家隊主力球員，更是不少台灣球迷心中的偶像，後來轉戰CBA，效力廣廈的8個球季，也繳出亮眼成績，本季場均可拿下13.2分、4.3籃板2.9助攻。

不過廣廈已經連續7年都在季後賽首輪止步，這也讓林志傑感到相當失望，但他的妻子仍在微博上安慰他，「親愛的你已經盡力了，你也曾經年輕過呀，而且你創造了很多很棒的奇蹟耶！現在的你還能在場上那麼長的時間這樣拼命奔跑著，我覺得你真的很厲害了。」

此外，林志傑妻子也談到，近期廣廈面臨世代交替的階段，「角色轉換是一個過程，希望年輕球員能趕快站起來，能撐起廣廈的未來，真的辛苦你了，辛苦了大家，終於能好好休息了，再接再厲，永不放棄」。

林志傑與廣廈的合約將在今年結束，先前受訪時，他也表示，還沒去想關於退休的問題，會看自己的身體狀況，但他仍希望能在廣廈退休。