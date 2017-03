MLB》接力狂飆！ 白襪差點連跑兩支場內全壘打（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕白襪今狂掃16安以10:2大勝天使,比賽中還差點完成「背靠背場內全壘打」創舉,寫下另類驚奇。

白襪打線此役適時發揮,七局打完取得6:1領先。8局下趁對方換投再啟得分大局。該局首名打者率先敲安,下一棒波喬斯(Peter Bourjos)擊出中外野深遠飛球,落地後彈到全壘打牆上的鐵網,形成1分打點三壘打,天使外野手回傳再發生失誤,波喬斯趁機回壘得分。

上場代打的瓦瑞茲(Eddy Alvarez)接棒演出,2好1壞時將球扛向左外野直擊牛棚護欄,天使左外野手縱身一躍沒能將球接進手套,撞上護欄後倒地不起,瓦瑞茲一溜煙衝回本壘得分,完成「貨真價實」的場內全壘打。

白襪波喬斯、瓦瑞茲接力直闖本壘。(取自MLB官網)

「感覺挺不錯的,我只是想試著多跑一點,我沒有料到球會飛那麼遠,但有時你就是得心存感激。」瓦瑞茲說,他曾代表美國出征2014年的索契冬奧,拿下5000公尺滑冰接力銀牌,賽後打趣表示在棒球場狂奔讓他精疲力竭。

「我只知道我得埋頭狂奔,就是這樣。連跑三個壘包真的很不容易,我太快就把力氣用光了。」瓦瑞茲說。

白襪瓦瑞茲是滑冰國手。(取自網路)