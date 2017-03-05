MLB》接力狂飆！ 白襪差點連跑兩支場內全壘打（影音）
2017/03/05 10:00
〔體育中心／綜合報導〕白襪今狂掃16安以10：2大勝天使，比賽中還差點完成「背靠背場內全壘打」創舉，寫下另類驚奇。
白襪打線此役適時發揮，七局打完取得6：1領先。8局下趁對方換投再啟得分大局。該局首名打者率先敲安，下一棒波喬斯（Peter Bourjos）擊出中外野深遠飛球，落地後彈到全壘打牆上的鐵網，形成1分打點三壘打，天使外野手回傳再發生失誤，波喬斯趁機回壘得分。
上場代打的瓦瑞茲（Eddy Alvarez）接棒演出，2好1壞時將球扛向左外野直擊牛棚護欄，天使左外野手縱身一躍沒能將球接進手套，撞上護欄後倒地不起，瓦瑞茲一溜煙衝回本壘得分，完成「貨真價實」的場內全壘打。
白襪波喬斯、瓦瑞茲接力直闖本壘。（取自MLB官網）
「感覺挺不錯的，我只是想試著多跑一點，我沒有料到球會飛那麼遠，但有時你就是得心存感激。」瓦瑞茲說，他曾代表美國出征2014年的索契冬奧，拿下5000公尺滑冰接力銀牌，賽後打趣表示在棒球場狂奔讓他精疲力竭。
「我只知道我得埋頭狂奔，就是這樣。連跑三個壘包真的很不容易，我太快就把力氣用光了。」瓦瑞茲說。
白襪瓦瑞茲是滑冰國手。（取自網路）
相關新聞
- MLB》老大炸裂！ 春訓首轟就是滿貫砲（影音）
- MLB 》飆速153公里火球 李振昌後援1局連飆2K
- 經典賽》美多大戰最夯 滿場擠爆馬林魚球場
- 經典賽》24小時內急轉彎 運動家後援投手不打了
- MLB》下週一主場迎戰太空人 殷仔、朗神可望同場亮相
推薦新聞
-
NBA》不滿強打三角戰術？ 甜瓜抱怨進攻太單調2017/03/05 10:36
-
NBA》冠軍中鋒兩年5億去拓荒者 一場都沒打就報銷2017/03/05 10:19
-
MLB》接力狂飆！ 白襪差點連跑兩支場內全壘打（影音）2017/03/05 10:00
-
CBA》季後賽再度一輪遊 林志傑感嘆球員生涯快結束2017/03/05 08:38
-
MLB》老大炸裂！ 春訓首轟就是滿貫砲（影音）2017/03/05 08:24