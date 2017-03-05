NBA》全明星賽越來越無趣 總裁席爾瓦考慮玩4分球

聯盟總裁席爾瓦表示，明年明星賽將會出現一些改變。（資料照，法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕NBA全明星賽中頂級球星齊聚一堂，頻頻大秀創意和灌籃美技，雖然娛樂性質高，但防守和競爭強度低，導致明星賽越來越不精采。對此，NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）表示，明星賽是時候要做出改變。

在明星賽結束後，席爾瓦與球員工會主席、快艇隊主控保羅（Chris Paul）開會討論，他們認為全明星賽的競爭強度應該增加，雖然不會像季後賽那麼激烈，前提是要球員認真打球。

席爾瓦表示，全明星的投票制度也可能會做出改變，以往都是由球迷投票決定全明星先發陣容，而明年有可能改成由各隊隊長來票選，他也透露，打算在明星賽中引入4分球以及中場10分球的玩法。

最後席爾瓦說道，一切都還在討論當中，為了增加明星賽的可看度，歡迎大家將意見寄至他的信箱（Adam@NBA.com），一起討論如何讓明年的洛杉磯明星賽更精彩。