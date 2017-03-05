NBA》如何讓明星賽變好看？格林：錢多給一點最有效

格林。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽眾星雲集，球星們大秀灌籃美技，但因競爭強度不高，不少人覺得比賽很無趣，這些聲音也讓總裁席爾瓦（Adam Silver）決定做些改變，要大家給點意見，今年多人入選的勇士隊也提出他們的看法。

「我想我們必須討論出一些方式，讓球員們更加嚴肅看待這場比賽，不管是用金錢還是以慈善的名義。我們也需要和球員們討論，他們希望獲得什麼或是期待這場球賽是以什麼方式呈現，否則都會讓明星賽看起來像個笑話。」身為西部明星隊教練，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）認為有些球員會想讓自己看起來超酷，所以耍一些花樣，反而認真比賽就變得很罪惡一樣，他也提議球員該去看看1985年的明星賽影片，即便沒有激烈肢體碰撞，但打得很認真，還是很好看。

先前也有報導指出，總裁席爾瓦提議在明星賽增設「四分球」及「十分球」，而平常投慣了三分球的柯瑞（Stephen Curry）卻覺得，增設「十分球」會讓比賽看起來更像笑話，「四分球或許可以考慮，這會吸引人想去嘗試。」但他也老實說，自己沒什麼好點子，但就過去經驗，他在明星賽中獲得很多樂趣，畢竟看起來還是和一般的比賽不同，不覺得有哪裡不好。

柯瑞。（資料照，法新社）

格林（Draymond Green）的答案則很簡單，「把獎金提高啊！我是認真的，如果真的提高競爭力，增加獎金絕對有用。」湯普森（Klay Thompson）的看法則與格林類似，「我不知道要怎麼解決這問題，可能提高獎金或是送我一台車，我想這樣會增加大家想贏球的意願吧！」不過湯普森也指出問題，他認為比賽強度不高，最主要原因還是大家都怕受傷。

湯普森。（資料照，USA Today Sports）