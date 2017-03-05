NBA》詹皇、厄文輪休 騎士作客熱火慘輸28分

〔體育中心／綜合報導〕騎士客場三連戰最終回作客熱火，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）讓「詹皇」詹姆斯（LeBron James）及厄文（Kyrie Irving）兩大主力輪休備戰季後賽，騎士終場以92：120大比分輸球，本季詹皇缺陣5戰騎士全敗。

「他（詹姆斯）以大局為重，也明白目標所在。」泰倫魯說，詹姆斯本季平均每場上陣38分鐘高居全聯盟第二，正準備締造連七年闖進總冠軍紀錄，昨賽後與防護員討論決定休兵。

騎士昨以5分差擊敗老鷹，詹皇親征39分鐘狂掃38分8助攻13籃板，厄文力拚近36分鐘斬獲全場最高43分外帶9助攻。

「這傢伙生涯至今累積的上場時間非常驚人，偶爾得休息片刻。」泰倫魯補充，透露這將不會是詹姆斯最後一次輪休。此役為詹皇自2014年回歸騎士以來，第二次缺席對熱火之戰。

騎士替補上陣的佛萊（Channing Frye）高命中率拿下全隊最高21分，射手柯佛（Kyle Korver）三分球9投5中砍進15分次高。熱火主控卓吉奇（Goran Dragic）和懷特塞德（Hassan Whiteside）合砍43分。

騎士詹姆斯、厄文今輪休。（美聯社）