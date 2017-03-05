NBA》冠軍中鋒兩年5億去拓荒者 一場都沒打就報銷

伊齊利（左）曾效力於勇士。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前勇士中鋒伊齊利（Festus Ezeli）去年球季結束後，以2年1600萬美元（約新台幣5億）合約轉戰拓荒者，本季仍尚未出賽，但今天球團宣布他的左膝蓋需要手術，球季提前報銷。

伊齊利前兩季都效力於勇士，不過多以替補上陣，加上又有傷病問題，出賽機會不多，連兩年分別只出賽46場，上季平均繳出7分5.6籃板1.1阻攻的成績，後來與拓荒者簽約離開勇士。

轉戰拓荒者至今，伊齊利尚未出賽，卻又因膝蓋問題開刀，只能等待下季復出。