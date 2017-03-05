NBA》不滿強打三角戰術？ 甜瓜抱怨進攻太單調
2017/03/05 10:36
安東尼昨天賽後不滿球隊戰術太單調。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克昨天以102：105敗給七六人，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）賽後抱怨戰術太單調，不懂得變通，這也被美媒揣測可能是與近日增加三角戰術的使用頻率有關。
「我們在比賽當中都用同樣的打法。」安東尼表示，球隊目前的戰術一成不變，反觀對手則是能視賽況去調整。尼克近日增加執行三角戰術的比率，讓全隊相當不習慣，當家主控羅斯（Derrick Rose）也曾無奈地說，會盡力去適應。
對此，總教練何納塞克（Jeff Hornacek）表示，總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）並沒有強迫他要全面執行三角戰術，但比賽中有30％以上的時間，進攻會陷入當機或是節奏比較慢，這時候不得不採取三角戰術，他也強調現在該做好的仍是防守。
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