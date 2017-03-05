NBA Live》林書豪上半場繳7分2籃板 籃網1分落後拓荒者

2017/03/05 12:07

 

第1節

第2節

第3節

第4節

  總分

籃網

27

30

 

 

57

拓荒者

37

21

 

 

58

第二節

次節，拓荒者延續首節火力，阿米努（Al-Farouq Aminu）連拿4分，甩開籃網糾纏，籃網汀維迪放進2分稍幫球隊止血。吉爾派翠克（Sean Kilpatrick）砍進關鍵三分、霍里傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）再補上一球，縮小兩隊差距，而暫時退場休息的林書豪在第二節後半回到場上。

林書豪登場後在外線開火，連拿5分，兩隊僅剩2分差，場邊暫停。倒數階段，阿米努砍進三分球，試圖拉開差距，但B.羅培茲、霍里傑佛森輪流出手，幫助球隊緊咬拓荒者，上半場打完，籃網僅以57：58小幅落後。

林書豪上半場拿下7分2籃板，籃網以1分小幅落後對手。（取自推特）

第一節

一開賽，B.羅培茲率先放進2分，還造成對手犯規並完成3分打，隨後拓荒者穩住陣腳，打出一波8：0攻勢取得領先，讀秒階段，籃網後衛汀維迪（Spencer Dinwiddie）兩罰俱中，幫助籃網緊咬對手。今天先發上陣的林書豪手感仍在加溫中，第一節3投1中拿下2分，拓荒者以37：27暫時領先。

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