NBA》活塞4人飆破20分 痛宰七六人保老八

〔體育中心／綜合報導〕活塞今天作客費城挑戰七六人，全隊火力全開，四人得分飆破20分，卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）攻下全場最高的26分，助隊以136：106痛宰七六人。活塞目前戰績30勝32負，仍領先第九名的熱火有2場勝差。

活塞4節單節分數都轟進30分以上，投籃命中率高達5成6，6人得分上雙，其中只有2人得分沒超過20分，卡德威爾波普攻下全場最高的26分，小莫里斯（Marcus Morris）挹注22分，傑克森（Reggie Jackson）貢獻21分、4助攻，另外卓蒙德（Andre Drummond）繳出14分14籃板的雙十數據，而史密斯（Ish Smith）則攻下11分，傳出本季次高的13次助攻。

七六人方面以史道斯卡斯（Nik Stauskas）24分最佳，薩里奇（Dario Saric）攻下全隊次高的19分，另外有8助攻、6籃板。