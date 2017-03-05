MLB》遭界外球直接打臉 巨人教練倒地送醫

〔體育中心／綜合報導〕巨人今作客皇家之戰遭遇血光之災，巨人一壘指導教練Jose Alguacil被界外球直擊臉部當場倒地，搭機就醫後確診鼻骨及眼眶骨折，需開刀治療。

意外發生在8局下，當時Jose Alguacil正坐在休息區與總教練波契（Bruce Bochy）談話，不料卻被一記擦棒界外球直擊臉部，44歲的Jose Alguacil當場血流如注、短暫失去意識倒地。Jose Alguacil隨後搭乘直升機就醫，確認鼻骨斷裂、眼眶周圍撕裂傷及輕微骨折後，已緊急開刀處理。

巨人一壘指導教練遭界外球直擊臉部。（資料照，法新社）

「那球來得太快，我完全沒看到。他說他感覺還行，站起來就坐上車了。」總教練波契回憶，「這裡可能是所有球場中最小的，我們坐在那兒實在不太聰明。」波契說。由於規則允許，許多教練常在春訓時待在比擋球網還要高的地方，以從較佳視野觀察球員。

意外釀禍的皇家打者多齊爾（Hunter Dozier）則心有餘悸表示自己感覺糟透了，「那是顆內角速球、應該是二縫線吧，我有點被擠到，球就這樣打中棒子，我覺得很糟，這個意外非常嚇人。」多齊爾說。「那個打數非常難熬，我甚至問打擊教練到底該怎麼把它打完，但教練只是跟我講：『嘿，這不是你的錯！』」