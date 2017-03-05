經典賽》熱身賽再戰警察廳 台灣隊先發打序出爐

台灣隊今戰警察廳。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣代表隊今天下午1：00，將在南韓高尺巨蛋進行第2場熱身賽，將由宋家豪先發對決韓職警察廳，先發打序出爐，原本守三壘的蔣智賢因為肩膀緊繃，將從板凳出發，並改由許基宏頂替先發位置。

第1棒：胡金龍 指定打擊

第2棒：張志豪 左外野手

第3棒：林益全 一壘手

第4棒：林智勝 二壘手

第5棒：許基宏 三壘手

第6棒：高國輝 右外野手

第7棒：陳鏞基 游擊手

第8棒：林琨笙 捕手

第9棒：林哲瑄 中外野手

先發投手：宋家豪

台灣隊先發打序。（特派記者羅志朋攝）