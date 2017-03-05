經典賽》熱身賽再戰警察廳 台灣隊先發打序出爐
2017/03/05 11:17
台灣隊今戰警察廳。（資料照，特派記者羅志朋攝）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣代表隊今天下午1：00，將在南韓高尺巨蛋進行第2場熱身賽，將由宋家豪先發對決韓職警察廳，先發打序出爐，原本守三壘的蔣智賢因為肩膀緊繃，將從板凳出發，並改由許基宏頂替先發位置。
第1棒：胡金龍 指定打擊
第2棒：張志豪 左外野手
第3棒：林益全 一壘手
第4棒：林智勝 二壘手
第5棒：許基宏 三壘手
第6棒：高國輝 右外野手
第7棒：陳鏞基 游擊手
第8棒：林琨笙 捕手
第9棒：林哲瑄 中外野手
先發投手：宋家豪
台灣隊先發打序。（特派記者羅志朋攝）
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