經典賽直擊》黃勝雄親友過世緊急回台 郭總：不會換人
2017/03/05 11:43
黃勝雄日前在熱身賽中繼登板。（資料照，特派記者羅志朋攝）
[特派記者羅志朋／南韓首爾報導]經典賽台灣隊左投黃勝雄，今天熱身賽賽前接獲家裡親友過世的消息，將在下午趕回台灣處理，預計明天回到首爾，總教練郭泰源表示，目前沒有換人的打算，會等黃勝雄回來。
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