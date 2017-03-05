羽球》德國賽男單冠軍戰 王子維、周天成今夜對決

王子維四強戰擊敗奧運金牌、中國名將諶龍。（取自BadmintonPhoto粉絲專頁）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕黃金大獎賽等級的德國公開賽冠軍戰，今天台灣時間晚間7點陸續開打，男單安排在第二場次，將上演「台灣內戰」，由第六種子周天成遭遇同胞王子維，預計台灣時間晚上8點登場，MOD博斯無限台直播。

台灣「一哥」周天成連兩年闖進德國公開賽冠軍戰，去年決賽不敵中國「超級丹」林丹，屈居銀牌，今年再度挺進決賽，對手將是22歲同胞王子維，兩人過去兩度碰頭，都是小天帶走比賽勝利，去年雙方也曾在德國賽交手。

剛滿22歲的王子維生日於德國度過，他當時許下心願期盼摘下國際賽冠軍，如今僅差一步，這也是世界排名25的他，生涯首闖黃金大獎賽等級決賽，排名可望再向上攀升。

德國公開賽因於全英公開賽前舉辦，吸引不少世界前十好手參加，男單、女單冠軍戰則獨缺中國選手，女單冠軍賽原本是由日本山口茜面對前球后瑪琳，但瑪琳宣布棄賽，山口茜提前封后。

周天成。（資料照，記者林正堃攝）