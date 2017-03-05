經典賽直擊》門票印「台灣」 台韓大戰最熱門
2017/03/05 12:49
台灣隊3場比賽的門票（由左至右依序為對以色列、荷蘭、南韓），票面上都印「대만」字樣，也就是「台灣」，而非「中華台北」，台韓大戰票價則高達55000韓圜（約1495台幣），顯見其熱門程度。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕2017年第4屆世界棒球經典賽，第一輪A組賽事在南韓首爾舉行，今天台灣隊領隊趙士強所提供的門票顯示，台灣隊3場比賽的門票，票面上都印「대만」字樣，也就是「台灣」，而非「中華台北」。
另外，這3張同樣都為內野座位席的門票，台灣對以色列、荷蘭的票價都是25000韓圜（約680台幣），台韓大戰票價則高達55000韓圜（約1495台幣），顯見其熱門程度，目前台韓戰預售票近9場，幾乎確定會滿場。
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