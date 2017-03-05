WGC墨西哥錦標賽》第3回合 J.湯瑪斯暫以1桿領先

J.湯瑪斯。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕世界高爾夫錦標賽系列的WGC墨西哥錦標賽，今天打完第3回合，領先群眾星雲集，J.湯瑪斯雖以總計201桿，暫時保有1桿領先，但追兵來頭不小，球王D.強森明天將同組決戰。

J.湯瑪斯今天打下5個博蒂、2個柏忌，外加第13洞的一桿進洞，他說：「那洞要打239碼，我拿6號鐵桿輕鬆開球。」他的球落在果嶺前段，球高高彈起，然後直接灌進洞裡。

J.湯瑪斯這個球季已有3勝紀錄，打得很有競爭力，不過只領先球王D.強森1桿，實在不算明顯差距。今天D.強森打到第16洞時一度並列領先，但這洞的第2桿卡在樹上，只能罰桿重打，洞洞吞下柏忌，有意思的是，當他打完第4桿走上果嶺的時候，卡在樹上的球這時突然掉了下來，但為時已晚。

此外，北愛爾蘭名將麥克羅伊和左手名將米寇森，僅以兩桿之差並列第3，英格蘭的韋斯伍德和西班牙的拉姆只落後3桿。J.湯瑪斯再次奪冠的路上有很多實力經驗兼俱的競爭者。

前球王史畢斯今天飆出1個老鷹、6個博蒂的63桿，刷新球場最低桿紀錄。目前他以206桿並列第10名。

J.湯瑪斯第13洞的一桿進洞。（美聯社）