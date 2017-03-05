WGC墨西哥錦標賽》第3回合 J.湯瑪斯暫以1桿領先
2017/03/05 12:59
J.湯瑪斯。（美聯社）
〔記者趙新天／綜合報導〕世界高爾夫錦標賽系列的WGC墨西哥錦標賽，今天打完第3回合，領先群眾星雲集，J.湯瑪斯雖以總計201桿，暫時保有1桿領先，但追兵來頭不小，球王D.強森明天將同組決戰。
J.湯瑪斯今天打下5個博蒂、2個柏忌，外加第13洞的一桿進洞，他說：「那洞要打239碼，我拿6號鐵桿輕鬆開球。」他的球落在果嶺前段，球高高彈起，然後直接灌進洞裡。
J.湯瑪斯這個球季已有3勝紀錄，打得很有競爭力，不過只領先球王D.強森1桿，實在不算明顯差距。今天D.強森打到第16洞時一度並列領先，但這洞的第2桿卡在樹上，只能罰桿重打，洞洞吞下柏忌，有意思的是，當他打完第4桿走上果嶺的時候，卡在樹上的球這時突然掉了下來，但為時已晚。
此外，北愛爾蘭名將麥克羅伊和左手名將米寇森，僅以兩桿之差並列第3，英格蘭的韋斯伍德和西班牙的拉姆只落後3桿。J.湯瑪斯再次奪冠的路上有很多實力經驗兼俱的競爭者。
前球王史畢斯今天飆出1個老鷹、6個博蒂的63桿，刷新球場最低桿紀錄。目前他以206桿並列第10名。
J.湯瑪斯第13洞的一桿進洞。（美聯社）
相關新聞
- 高爾夫》HSBC女子錦標賽第3回合 魏聖美領先、龔怡萍列49
- 日本LPGA》大金蘭花盃第3回合 蔡佩穎並列18、川岸史果領先2桿
- HSBC女子錦標賽》第2回合朴仁妃躍居領先 龔怡萍並列55名
- 日本LPGA》大金蘭花盃第2回合 盧曉晴一桿之差提前淘汰
- 日本LPGA巡迴賽》大金蘭花盃首日 姚宣榆蔡佩穎並列第七 大城咲希暫領先
推薦新聞
-
NBA》林書豪18分傷癒歸隊後新高 籃網不敵拓荒者2017/03/05 13:19
-
經典賽直擊》警察廳教頭盛讚 陳冠宇興奮盼別漏氣2017/03/05 13:04
-
MLB》遭界外球直接打臉 巨人教練倒地送醫2017/03/05 12:35
-
NBA》曾被大師兄砲轟 林昌勇印象深刻2017/03/05 11:46
-
NBA》活塞4人飆破20分 痛宰七六人保老八2017/03/05 11:18