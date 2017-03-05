經典賽直擊》警察廳教頭盛讚 陳冠宇興奮盼別漏氣
2017/03/05 13:04
陳冠宇。（特派記者羅志朋攝）
〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕日前南韓二軍警察廳對總教練柳承安大讚陳冠宇是很好的投手，若南韓對上他要當心，對此，陳冠宇表示，「很興奮讓對方教練這樣說，希望不要漏氣。」
陳冠宇認為，可能之前仁川亞運對南韓的印象，對方教練才會這麼講，希望自己可以保持好狀況；陳冠宇有可能先在首戰對以色列中繼，第3戰再上場對南韓，他說，做好每場上場的準備，這是很好的舞台，希望自己能有好表現，雖然不知結果會如何，但不要後悔就好。
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