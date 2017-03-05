棒球》港都盃最終日 統一獅由布魯斯先發
2017/03/05 13:08
高雄市立德棒球場。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／高雄報導〕2017年港都盃跨聯盟交流賽今天進行最後1天賽事，統一獅在立德棒球場迎斗山熊，抵台已經1週的洋投布魯斯首次在熱身賽登板，預計先發2局。
按照立德棒球場的技術規範規定，賽前場地最後整理時間是12時45分，今天剛過12點30分就有工作人員開始拖地、灑水，全部作業在12時45分前完成，計分板上的好壞球與出局燈號恢復正常。
統一獅先發名單如下：
第1棒 游擊手 陳傑憲
第2棒 中外野 唐肇廷
第3棒 左外野 朱元勤
第4棒 一壘 高國慶
第5棒 ＤＨ 鄧志偉
第6棒 右外野 劉芙豪
第7棒 三壘 郭阜林
第8棒 捕手 薛惟中
第9棒 二壘 楊家維
投手 布魯斯
統一先發投手布魯斯。（資料照，記者林正堃攝）
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