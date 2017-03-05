NBA》連兩天加班都贏球 馬刺連20年勇闖季後賽（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昨天才在延長賽力退鵜鶘，馬刺今戰灰狼再度「加班」，連兩天上陣超過40分鐘的雷納德（Kawhi Leonard）表現全能，助馬刺後來居上於延長賽以97：90擊敗灰狼，連20年進軍季後賽。

馬刺昨與鵜鶘激戰至延長賽，最終以三分差驚險勝出。此役對灰狼開賽後略顯疲態，首節僅拿16分差點追平本季最糟14分紀錄，期間更有將近3分鐘一分未得，半場打完以43：55雙位數落後。

儘管第三節的得分再度低於20分，但馬刺也將灰狼攻勢壓制到單節15分，為第四節追分秀埋下伏筆。馬刺在第四節及延長賽中共進帳35分，力挫灰狼的20分。灰狼已有將近三年沒有贏過馬刺，本季總得分低於100分的比賽戰績來到5勝29敗。

馬刺昨與鵜鶘激戰至延長賽險勝。（資料照，USA Today Sports）

昨對鵜鶘上陣40分鐘的雷納德，今對灰狼加碼續拚44分鐘繳出全場最高34分，外帶10籃板5助攻6抄截的全能表現。艾德瑞吉（LaMarcus Aldridg）貢獻18分10籃板，P.加索（Pau Gasol）則有17分8籃板，手傷回歸後連五場得分上雙。

此役為雷納德本季第22次單場得分超過30分，隊史僅葛文（George Gervin）及羅賓森（David Robinson）有此表現。另外，雷納德已連續90場有雙十演出，只差一場就能追平「石佛」鄧肯（Tim Duncan）所保持的91場紀錄。

灰狼明星控衛盧比歐（Ricky Rubio）今上場43分鐘，斬獲11分13籃板10助攻完成大三元，湯斯（Karl-Anthony Towns）力搏45分鐘砍進全隊最高24分外帶14籃板，威金斯（Andrew Wiggins）17分居次。

雷納德表現全能力挽狂瀾。（美聯社）