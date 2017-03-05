經典賽》潘威倫35歲生日快樂 有望再扮抗荷英雄
2017/03/05 13:27
潘威倫。（資料照，記者廖耀東攝）
〔記者倪婉君／綜合報導〕潘威倫是這次經典賽台灣隊最年長投手，今天在首爾度過35歲生日，也可望在8日比賽對荷蘭登板、再扮「抗荷英雄」。
在前年世界12強賽時，潘威倫就說可能是最後一次披上國家隊戰袍，結果他這次再獲經典賽徵召，在投手群中成為精神領袖。眼看第4屆經典賽明天就要正式開戰，潘威倫和其他台灣隊友今天要進行最後一次熱身賽調整，希望開賽後能打出好成績。
台灣隊7日首戰以色列，8、9日分別遇上荷蘭和地主南韓，潘威倫則有望在8日接在先發投手宋家豪之後登板，和小宋共組雙先發。台灣隊教練團也希望潘威倫繼上屆經典賽和前年12強後，再度對荷蘭繳出好投。
潘威倫壓制荷蘭很有一套，2013年經典賽時就曾對荷蘭中繼4.2局被敲1安無失分，成為台灣能晉級8強的關鍵功臣。在前年12強時，潘威倫又接替先發不穩的陳冠宇，再繳出3.1局無失分好投，再度扮演穩定軍心的關鍵人物。
在場上的潘威倫一向沉著，在備戰12強賽期間，他還遭逢父喪之痛，但絲毫未影響登板表現，以國家隊為重的精神，讓球迷動容。
相關新聞
- 經典賽直擊》警察廳教頭盛讚 陳冠宇興奮盼別漏氣
- 經典賽直擊》門票印「台灣」 台韓大戰最熱門
- NBA》曾被大師兄砲轟 林昌勇印象深刻
- 經典賽》熱身賽再戰警察廳 台灣隊先發打序出爐
- 經典賽》4天後對台先發 南韓梁玹種4局0失分
推薦新聞
-
NBA》曾教喬丹玩桌遊 法蘭柯納爆料：他連玩遊戲都不認輸2017/03/05 14:43
-
NBA》林書豪轟復出最高18分 籃網仍不敵拓荒者2017/03/05 13:42
-
NBA》林書豪18分傷癒歸隊後新高 籃網不敵拓荒者2017/03/05 13:19
-
WGC墨西哥錦標賽》第3回合 J.湯瑪斯暫以1桿領先2017/03/05 12:59
-
經典賽直擊》門票印「台灣」 台韓大戰最熱門2017/03/05 12:49