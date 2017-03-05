經典賽》潘威倫35歲生日快樂 有望再扮抗荷英雄

潘威倫。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕潘威倫是這次經典賽台灣隊最年長投手，今天在首爾度過35歲生日，也可望在8日比賽對荷蘭登板、再扮「抗荷英雄」。

在前年世界12強賽時，潘威倫就說可能是最後一次披上國家隊戰袍，結果他這次再獲經典賽徵召，在投手群中成為精神領袖。眼看第4屆經典賽明天就要正式開戰，潘威倫和其他台灣隊友今天要進行最後一次熱身賽調整，希望開賽後能打出好成績。

台灣隊7日首戰以色列，8、9日分別遇上荷蘭和地主南韓，潘威倫則有望在8日接在先發投手宋家豪之後登板，和小宋共組雙先發。台灣隊教練團也希望潘威倫繼上屆經典賽和前年12強後，再度對荷蘭繳出好投。

潘威倫壓制荷蘭很有一套，2013年經典賽時就曾對荷蘭中繼4.2局被敲1安無失分，成為台灣能晉級8強的關鍵功臣。在前年12強時，潘威倫又接替先發不穩的陳冠宇，再繳出3.1局無失分好投，再度扮演穩定軍心的關鍵人物。

在場上的潘威倫一向沉著，在備戰12強賽期間，他還遭逢父喪之痛，但絲毫未影響登板表現，以國家隊為重的精神，讓球迷動容。