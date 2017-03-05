經典賽 Live》陳鏞基2安3打點 台灣隊3：5警察廳

第5局 台灣3：5警察廳

第三任投手蔡明晉面對首名打者被擊出左外野安打，1出局後，面對下一棒打者投出暴投，讓跑者上到三壘，警察廳也把握住壘上有人的機會，再添1分，台灣隊以3：5落後，蔡明晉失分後被換下場休息，由林晨樺接替投球。

第4局 台灣3：4警察廳

4局上，1出局後許基宏獲得四壞球保送，高國輝擊出此役第2支二壘安打，陳鏞基在壘上有人再度擊出安打，一舉攻下2分，台灣隊3：4落後。

陳鏞基。（特派記者羅志朋攝）

第3局 台灣1：4警察廳

3局下，潘威倫接替宋家豪投球，1出局後出現亂流，挨了5支安打失4分，台灣以1:4落後警察廳。

第2局 台灣1：0警察廳

2局上，2出局後，高國輝擊出中外野二壘安打，陳鏞基在二壘有人擊出適時安打，打回1分，台灣隊以1：0領先南韓警察廳。

賽前報導

經典賽台灣代表隊今天下午1：00，將在南韓高尺巨蛋進行第2場熱身賽，將由宋家豪先發對決韓職警察廳，先發打序出爐，原本守三壘的蔣智賢因為肩膀緊繃，將從板凳出發，並改由許基宏頂替先發位置。

先發打序

第1棒：胡金龍 指定打擊

第2棒：張志豪 左外野手

第3棒：林益全 一壘手

第4棒：林智勝 二壘手

第5棒：許基宏 三壘手

第6棒：高國輝 右外野手

第7棒：陳鏞基 游擊手

第8棒：林琨笙 捕手

第9棒：林哲瑄 中外野手

先發投手：宋家豪