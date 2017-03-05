NBA》林書豪轟復出最高18分 籃網仍不敵拓荒者
2017/03/05 13:42
林書豪攻下18分。（今日美國）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕林書豪傷癒後連續五場先發，今上陣5戰最多的22分鐘，攻下18分，但仍無法助隊贏球，籃網全隊防守漏洞百出，末節更讓拓荒者灌進40分，終場籃網116：130不敵拓荒者，戰績持續探底。
賽前主帥亞特金森已預告會讓林書豪上場更多時間，林書豪擺脫前役犯規麻煩的陰霾，昨三分球7投4中，進帳復出後的最高得分。
拓荒者昨日用三分球打爆籃網，全隊三分球25投16中，命中率高達72.7%，全場五人得分上雙，麥考倫轟下全場最高31分，拓荒者戰績25勝35敗，排名第九，離第八名的金塊僅剩2場勝差。
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