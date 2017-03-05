NBA》曾教喬丹玩桌遊 法蘭柯納爆料：他連玩遊戲都不認輸
2017/03/05 14:43
喬丹。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕印地安人主帥法蘭柯納（Terry Francona）過去曾在白襪時期執教過「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），日前受訪時也分享一段兩人的小故事，還意外爆料，喬丹連玩桌遊都不輕易認輸。
法蘭柯納執教出期曾擔任白襪2A的總教練，而當時從NBA退休的喬丹也加入該球隊，有趣的是法蘭柯納不止教他打球，還教會這名傳奇球星如何玩桌遊「快艇骰子（Yahtzee）」。
法蘭柯納回憶，當時他正與隊上其他成員在玩桌遊，路過的喬丹便停下來問他，「你們在做什麼？」法蘭柯納回他，「兄弟，你沒當過小孩嗎？我們在玩快艇骰子」，好勝心強大的喬丹便立刻要法蘭科納教他，也不顧當時外頭還有很多記者等著訪問，堅持要先學會這項遊戲。
法蘭柯納透露，喬丹的好勝心不只是在球場上，他連玩桌遊也都相當認真，他笑說：「你知道一趟12小時的巴士之旅可以玩多少次快艇骰子嗎？」
法蘭柯納。（資料照，USA Today Sports）
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