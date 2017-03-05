日職》一軍熱身賽初登板 廖任磊連飆2K三上三下

廖任磊。（取自太平洋聯盟TV）

〔體育中心／綜合報導〕效力巨人隊的台灣投手廖任磊，今天在與火腿的熱身賽中登場，8局下半登板，主投1局飆出2三振，沒被敲出任何安打也未失分。

8局下半，巨人隊仍以0：3落後，廖任磊後援登板，面對首名打者西川遙輝，讓他敲出飛球出局，接著連續三振石井一成、近藤建介，還飆出149公里的球速，總計該局用了19球，讓對手三上三下。