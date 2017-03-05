經典賽》潘威倫單局爆4分 台灣隊熱身賽不敵警察廳

潘威倫遇到失分危機，投手教練黃欽智（右一）上投手丘開會。（特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕2017世界棒球經典賽明天開打，台灣隊與韓職二軍警察廳隊進行第2場公辦熱身賽，潘威倫中繼1局狂失4分，台灣隊終場以3：5不敵警察廳。

台灣對此推出宋家豪先發，主投2局挨2安無失分，台灣隊在2局上先馳得點，高國輝擊出二壘安打，陳鏞基擊出帶有一分打點的適時安打，不過第三局換上潘威倫，連續被敲了5支安打失4分，台灣1：4落後。

第4局台灣隊攻勢再起，1出局後許基宏獲保送，高國輝再度擊出二壘安打攻占二三壘，陳鏞基又把握住機會，一舉打回2分。

4局後由蔡明晉、林晨樺、羅國華依序登板，只有蔡明晉失掉1分，而台灣隊打擊火力在4局後完全熄火，緊靠著保送上壘，終場以3：5敗給警察廳。

高國輝。（特派記者羅志朋攝）

陳鏞基。（特派記者羅志朋攝）

先發投手宋家豪。（特派記者羅志朋攝）