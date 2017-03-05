中職》廖文揚投滿5局 統一獅打爆斗山熊

〔記者徐正揚／高雄報導〕2017年港都盃跨聯盟交流賽今天進入最後1天賽事，統一獅在立德棒球場以11：0輕取斗山熊，第2任投手廖文揚成為獅隊今年春訓第1位投滿5局的投手。

抵台已1週的洋投布魯斯首次在熱身賽登板，先發2局都被首位打者敲安，但都立刻連拿3出局；廖文揚自第3局接手，投完第7局只挨3安，奪4Ｋ僅1保送，是獅隊今年春訓第1位投滿5局的投手。

獅隊打完3局以1：0領先，4局上、6局上都由朱元勤於1出局後各以三壘安打、保送開啟攻勢，共得4分有3分是鄧志偉打下；7局上方昶詠轟出2分彈，個人熱身賽第2轟，比數拉開到7：0；9局上猛攻10人次追加4分。鄧志偉打滿9局，單場3安4打點。

統一獅投手廖文揚。（統一球團提供）

統一獅洋投布魯斯。（統一球團提供）