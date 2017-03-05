舉重》中國京奧三金遭追回 IWF官網認陳葦綾為奧運金牌

陳葦綾。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2008年北京奧運48公斤舉重金牌陳燮霞、銀牌土耳其選手厄茲坎相繼因藥檢未過，將由我國舉重好手陳葦綾遞補金牌。國際舉重總會（IWF）在官方網站的京奧成績查詢中，已將陳葦綾調整為第一。

國際奧會（IOC）日前追回2008年北京奧運中國3面女子舉重金牌，分別是75公斤級曹磊、69公斤級劉春紅和48公斤陳燮霞，這三名選手被驗出服用GHRP-2興奮劑，根據IOC去年最新的法令，只要任何國家有3名以上選手違反禁藥條例，該國將被處以禁賽1年處分。

陳葦綾當時在2008年北京奧運以總和196公斤摘銅，但陳燮霞因為藥檢未過，被取消金牌，加上銀牌的厄茲坎早於去年就因藥檢未過遭取消獎牌，因此由陳葦綾遞補金牌，等於是台灣奧運的第五面金牌到手。

陳葦綾去年里約奧運負傷上陣拿下第七，讓她萌生退休念頭，如今有望遞補京奧金牌。體育署承諾，待國際奧會正式發函，陳葦綾原本獲頒500萬國光獎金也將補足至1200萬。

國際舉重總會（IWF）在官方網站的京奧成績查詢中，已將陳葦綾調整為第一。（圖片取自IWF官網）