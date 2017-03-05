HBL》能仁未來希望陳范柏彥繳「雙十」 率隊退高苑奪季軍
2017/03/05 16:13
能仁陳范柏彥上籃得分。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕105學年HBL男子組季軍戰由高苑工商強碰能仁家商，靠著未來希望陳范柏彥繳出19分、12籃板「雙十」成績單，率隊以69：61勝出，收下季軍；高苑則連兩年都拿到殿軍。
能仁與高苑本季只在8強準決賽碰頭，當時由高苑取得勝利，但能仁這回在上半場取得43：37領先，雙方在第三節一度上演拉鋸戰，但能仁蘇志誠連拿5分，幫助球隊帶著領先進入第四節。
能仁在末節取得10分領先，但高苑仍不願放棄比賽，最後3分鐘追至5分落後，但前三節都悶悶的能仁頭號得分手謝亞軒又轟進三分彈，也幫助球隊收下季軍。
能仁高二陳范柏彥此役前8投全進，攻下19分，他下屆將成為能仁學長，準備大展身手，幫助能仁挑戰冠軍盃；高三劉駿霆拿到本季新高13分，高三射手蘇志誠13分。
高苑人氣王田浩20分、洪楷傑20分，可惜兩人的好表現仍不足以幫助球隊贏球，苦吞在近兩屆在小巨蛋的4連敗。
能仁張隆政上籃得分。（記者林正堃攝）
能仁王詠誠上籃。（記者林正堃攝）
能仁劉駿霆拉下籃板球。（記者林正堃攝）
能仁陳范柏彥上籃得分。（記者林正堃攝）
能仁啦啦隊。（記者林正堃攝）
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