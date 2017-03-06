經典賽今開打 南韓出戰以色列 賽事預告與轉播

本屆經典賽今天晚間將在南韓高尺巨蛋點燃戰火，南韓首戰將對上以色列。南韓將派出左投張元準先發。隸屬韓職斗山熊的張元準，上季繳出15勝6敗、防禦率3.32；以色列則是推出在大聯盟擁有124勝的投手馬奇斯（Jason Marquis）先發。而以色列打線中，將以2012年在大都會敲出32轟的戴維斯（Ike Davis）為主力。詳細戰況請鎖定自由體育頻道。

NBA方面，尼克安東尼曾抱怨戰術太單調，比賽當中都用同樣的打法，尼克近日增加執行三角戰術的比率，讓全隊相當不習慣，連當家主控羅斯也無奈表示會盡力去適應，今天在主場迎戰強敵勇士，面對對手近況2連敗，以及手感冰冷的柯瑞，尼克能捍衛主場嗎？

NBA

04：30 勇士 VS. 尼克（緯來體育D-LIVE 09:00）

經典賽

17:30 以色列 VS. 韓國（公視3台、Eleven Sports）