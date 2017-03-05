中職》代打部隊發威 中信兄弟逆轉勝起亞虎
2017/03/05 16:16
〔記者林宥辰／綜合報導〕港都盃跨聯盟交流賽來到最後一日，中信兄弟迎戰起亞虎二軍，中信兄弟洋投伍鐸先發還在找手感，首局遇亂流失3分，但兄弟代打部隊5局上同時發威，單局攻進4分逆轉，終場6:3擊敗起亞虎二軍。
5局上兄弟落後2分，該半局打者全數是代打上陣，黃稚峰率先擊出二壘安打，林王啟瑋選到保送，蘇緯達安打追平，且造成一三壘有人，陳子鴻遭觸身球後形成滿壘，周思齊高飛犧牲打送回超前分，起亞虎換投後陳文杰又補上兩分打點安打。
兄弟後援左投鄭錡鴻8局下登板，該半局送出保送後，以三振和捕手抓到盜壘化解危機，9局下續投連續送出3次三振。
鄭錡鴻。（中信兄弟提供）
蘇緯達。（中信兄弟提供）
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