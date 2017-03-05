經典賽》8名專家最終預測 這隊成奪冠大熱門
2017/03/05 16:31
〔體育中心／綜合報導〕再過2天經典賽就將登場，台灣首戰將對決以色列，推估郭俊麟將擔綱先發，大聯盟官網今天也邀請8位專家做出最終預測，評估各組可能的戰況走勢。
8位專家中其中3人看好美國隊擊敗多明尼加奪下隊史首冠，指出投打實力接近的美國與多明尼加勢必在決賽交鋒，但南韓、日本、委內瑞拉、多明尼加、波多黎各等隊也各有專家預測將奪冠。
為本屆經典賽做出冠軍預測的分別是大聯盟專欄作家：Jesse Sanchez、Phil Rogers、Joe Posnanski、Jon Paul Morosi、Richard Justice、Alyson Footer、Anthony Castrovince、Barry Bloom等人。
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