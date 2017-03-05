經典賽》大聯盟超高效率！淹大水的球場4天就完工（影音）
2017/03/05 16:57
〔記者陳人齊／綜合報導〕本報在3/1曾報導《8強賽球場淹大水 球員休息室不見了》，由於南加州上週遭暴雨襲擊，導致經典賽的8強場地沛可球場淹大水，現場形成天然游泳池，但近日教士隊在Instagram上貼出將球場整理好的影片，讓人見識到大聯盟的驚人施工效率。
沛可球場是大聯盟教士隊的主場，上週在進行經典賽場地鋪設時，不巧碰上5年來最嚴重的暴雨，大水一度淹沒球員休息室，但從昨天教士隊公佈的經典賽場地施工影片中，短短5天內就讓球場恢復原狀，讓人見識到大聯盟官方對於球場的重視以及施工效率。
經典賽8強將在3/14日開打，屆時C組與D組晉級的球隊將在沛可球場爭取4強門票。
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