經典賽》警察廳教頭評A組3強1弱 這1弱是指台灣

台灣隊。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓首爾報導〕今天公辦熱身賽台灣隊3:5不敵韓職二軍警察廳隊，賽後警察廳總教練柳承安接受韓媒採訪時表示，「A組目前看起來是3強1弱，這1弱應該就是台灣隊了。」

兩場熱身賽對警察廳，台灣隊總共只打下7分，打擊火力不足，柳承安認為，比較台灣歷代打線，這次（經典賽）似乎最弱，這是客觀評價。

柳承安表示，投手部分有三個還不錯，還好台韓戰是在最後一天才打，台灣應該會在前幾天就用這三投，或許可以期待這3投不會在最後一場全部都押上對南韓。

雖然柳承安並沒有明確指出是哪3投，不過，推測應指旅日投手郭俊麟、陳冠宇、宋家豪。

柳承安說，南韓就算對台灣隊失分，也可望壓在三分支內，如果南韓能像今天警察廳打下五分，要贏並不難，「或許南韓和以色列、荷蘭會形成打擊大亂鬥，但對台灣隊形成打擊戰的可能性不高。」

荷蘭雖然有很多大聯盟好手，不過柳承安認為，並不需要因此喪氣，「我是第一次見到荷蘭，即使別人公認荷蘭很厲害，但以總教練角度，我還是建議要有放手一搏的決心。」

柳承安也說，「在我看來，以色列反而是強敵，以色列細膩度不錯，雖說守備較差，但並不一定代表保證能贏他們。」

陳冠宇。（特派記者羅志朋攝）



先發投手宋家豪。（特派記者羅志朋攝）

郭俊麟。（資料照，特派記者羅志朋攝）