中職》5局結束的關卡 廖文揚要闖過去

〔記者徐正揚／高雄報導〕打完5局整理場地的中場休息，對廖文揚是一道關卡，今年他希望能闖過去。

廖文揚今天在2017年港都盃跨聯盟交流賽對斗山熊，中繼5局只用56球，只挨3安無失分，奪4Ｋ僅1保送，成為獅隊今年春訓第1位投滿5局的投手，他表示，賽前教練設定65球，已經是先發投手的量，會排在第2任登板，其實是有用意的。

廖文揚指出，比賽打完5局會整理場地，然後再進行第6局，以往擔任先發時，從第6局起的內容常與前5局有落差，這場被排在第2任，就是要面對這個中場休息的空檔，找到適合自己的調整方式，「今天的感覺很不錯，希望今年可以闖過這個關卡。」他說。

廖文揚表示，接手的前3局用比較拿手、狀況較好的球種，後2局以需要測試的球種為主，不論控球、變化球的角度都還不錯，今年春訓把重點放在提升穩定度，「加強下盤的力量，減少身體的晃動，把這2點做好，出手點就比較固定。」他說。

統一獅投手廖文揚。（統一球團提供）